رسالة إشادة من العسيلي إلى أحمد كامل

وجه الفنان محمود العسيلي رسالة للفنان أحمد كامل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأشاد العسيلي بأداء كامل قائلًا: "فنان كبير ومختلف وهيكون واحد من أهم الفنانين في تاريخ مصر".
يشار إلى أن الفنان أحمد كامل طرح مؤخرًا كليب بعنوان "مش شرط"،وهو من إخراج إسلام هشام، والأغنية من كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع إسلام شيتوس، كما اقترب الكليب من حاجز الـ 3 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
يذكر أن الفنان محمود العسيلي طرح مؤخرًا كليب بعنوان "ملايين"، وهو من إخراج إبراهيم حدرج، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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