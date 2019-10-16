صور.. هند صبري تحضر العرض الخاص لـ "نورا تحلم" في باريس

حضرت الفنانة هند صبري العرض الخاص لفيلم "نورا تحلم" بمعهد العالم العربي في مدينة باريس بفرنسا. ونشرت هند صورا من العرض الخاص عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وحضر أيضًا مجموعة من فريق عمل الفيلم من بينهم: مخرجته هند بو جمعة والفنان لطفي العبدلي و الفنان حكيم بو مسعود ممثلي الفيلم ومنتجه عماد مرزوق ومنتجه المشارك الفرنسي فرانسوا. ومنتجه المشارك الفرنسي فرانسوا.

وكانت تذاكر العرض بيعت بالكامل قبلها بعدة أيام، ليرفع نورا تحلم دائمًا شعار كامل العدد، وهو الشعار الذي تتمناه هند صبري أن يظل الفيلم يرفعه مع بداية عروضه التجارية في جميع أنحاء العالم. Advertisements

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