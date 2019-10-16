فيديو.. بلقيس فتحي تشدو بوصلة غناء في السعودية

نشرت الفنانة بلقيس فتحي فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بلقيس من خلاله وهي تغني في إحدى الأفراح بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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يذكر أن الفنانة بلقيس فتحي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "تعالى تشوف"، وهو من إخراج عبد الرفيع عبديوي، والأغنية من كلمات سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع

رشيد محمد علي، كما تخطى الكليب حاجز الـ 11 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.