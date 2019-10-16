نشرت الفنانة بلقيس فتحي فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت بلقيس من خلاله وهي تغني في إحدى الأفراح بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
يذكر أن الفنانة بلقيس فتحي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "تعالى تشوف"، وهو من إخراج عبد الرفيع عبديوي، والأغنية من كلمات سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيعرشيد محمد علي، كما تخطى الكليب حاجز الـ 11 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. بلقيس فتحي تشدو بوصلة غناء في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.