صور.. مشاهد تصوير "الفلوس" لـ تامر حسني

كشفت مصادر مقربة من النجم تامر حسني عن صور مشاهد فيلم "الفلوس"، والذي من المقرر طرحه في منتصف إجازة نصف العام الدراسي.

وفيلم "الفلوس" بطولة كل من

تامر حسني زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد، مي عز الدين، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي.

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