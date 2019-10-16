شاهد.. المنتج وليد منصور برفقة ابنته على انستجرام

نشر المنتج وليد منصور صورة جديد لها، وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الإنستجرام. الإنستجرام. وظهر "منصور" في الصورة برفقة ابنته، ونالت الصورة علي إعجاب الكثير من المتابعين. إعجاب الكثير من المتابعين. Advertisements ويذكر أن آخر أعمال المنتج وليد منصور فيلم "البدلة"، للنجم تامر حسني، والذي حقق نجاحا كبيرا بدور العرض.

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