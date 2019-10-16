تراند اليوم : اللحقي بنتك يا غادة سرقت قلوب الجمهور بجمالها – صورة

نشرت روتانا ابنة الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”،

وظهرت ابنة غادة عبد الرازق وهي ترتدى فستانا منقوشا وتركت شعرها البني ينسدل حول وجهها، ونالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية كان مسلسل “حدوتة مرة” والذي تم عرضه فى رمضان الماضى، ودارت أحداثه حول “مُرة” التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية.

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وشارك في بطولة العمل عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد صفوت، ومحمد شاهين، ومجدي كامل، وعايدة رياض، وإخراج ياسمين أحمد.