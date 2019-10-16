تراند اليوم : بعد النقاب .. حلا شيحة تستعد للقيام بعملية تجميل في مكان حساس – إتفرج

نشرت الفنانة حلا شيحة مجموعة من الصور عبر خاصية الاستورى بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت حلا شيحة فى الصور وهي داخل عيادة شام الذهبى ابنة الفنانة السورية اصالة نصري، وبرفقة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسنى.

وكانت الفنانة السورية أصالة، قد أعلنت الشهر الماضي، عن دخول ابنتها مجال التجميل من خلال عيادتها الخاصة، وكتبت: “الحمد لله بنتى كبرت، وصار عندها عيادة، أحلى دكتور بالعالم ياقطعة منّ روحى الله يكون معك، أنا جدًّا فخورة وجدًا سعيده بكِ ولكِ”.

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وحصلت شام الذهبي على درجة الماجيستير في الكيمياء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم افتتحت عيادة تجميل خاصة بالبشرة.