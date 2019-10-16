تراند اليوم : مني هلا تهاجم بطل فيلم “جوكر” خواكين فينيكس

هاجمت الفنانة منى هلا، النجم العالمي خواكين فينيكس بطل فيلم “The Joker” الذي يعرض في السينمات حاليًا، محققًا نجاحا كبيرا.

ونشرت الفنانة منى هلا، صورة لـ خواكين فينيكس من خلال حسابها على إنستجرام، وعلقت هليها: “الممثل Joaquin Phoenix في احد فعاليات ال bearing witness حيث يقوم المشاركين بامداد الحيوانات بالماء و اللعب معهم قبل دخولهم للمذبح و قتلهم”.

ومن المعروف أن منى هلا، هي شخصية نباتية وتكره قتل الحيوانات، لذا هاجمت بطل فيلم The Joker وعبّرت عن إستيائها الشديد من قتله للحيوانات بسبب مجرد لعبة.

يذكر أن حقق فيلم The Joker نجاحا كبيرا في العالم الغربي والعربي، لمناقشة الفيلم الدواخل النفسية، والدخول في أعماق شخصية الإنسان التي تشعر وتتأثر بكل التفاصيل التي تتعرض لها.