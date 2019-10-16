غدير السبتي تؤكّد خبر طلاقها من أحمد الفردان

أكّدت الفنانة الكويتية غدير السبتي طلاقها من زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان، بعد زواج دام عام ونصف العام، عبر حسابها الرسمي على "إنستقرام"، لتحسم جدلاً استمرّ أياماً.

إقرئي أيضًا:

فيديو وصور: دنيا سمير غانم تحقق حلم طفل مريض بسرطان الدم

السبتي نشرت صورة تجمعها بالفردان وعلقت عليها قائلة: " القرار الي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كانت أسبابه .. لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لأتخاذه علشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة وحده .... أنا و أحمد أنفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء بينه معزه واحترام.. الله يوفقنا بحياتنا والأختلاف لا يصنع العداوة لأن أحنا ناس مثقفه و واعيه للحياة".

Advertisements

وكانت مواقع الكترونية قد نشرت خبر الطلاق، إلا أنّ غدير التزمت الصمت، لتعود وتعلن الخبر بنفسها، وبنشرها الصورة، وضعت حداً للشائعات، مؤكّدة أنّها وطليقها سيظلاّن صديقين.

إقرئي أيضًا:

إبن هنادي الكندري يتعرض للطعن والمدرسة ترفض معاقبة الجناة

يذكر أنّ غدير السبتي وأحمد الفردان تزوّجا في مارس \ آذار من العام 2018، بعد 20 عاما على اللقاء الأول بينهما، حيث كان الثنائي زميلين فى الجامعة نفسها في الكويت، بعد لقائهما في العام السابق لزواجهما خلال تصوير مسلسل "أماني العمر"، حيث كان أحمد أحد مخرجي العمل.

يذكر أن غدير السبتي كانت متزوجة من قبل ولها ولدان من زواجها الأول وهما سارة وعبد الوهاب.