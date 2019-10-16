محمد رمضان يعلّق على قيادته الطائرة بعد طرد الكابتن واحالته إلى القضاء

في أوّل تعليق من الفنان محمد رمضان على الضجة المثارة حول واقعة قيادته الطائرة المتجهة من مصر للمشاركة في موسم الرياض بالسعودية، أكد الممثل المصري أن الأمر كله كان مجرد مزاحٍ، وأن كابتن الطائرة قام بإغلاق لوحة التحكم متراجعاً عن إعلانه السابق بأنه قاد الطائرة بالفعل.

وقد حاول رمضان التهرّب من المساءلة القانونية المثارة حالياً في مصر بعد إعلانه قيادة الطائرة والتي تسببت في إيقاف الطيار الأصلي ومساعده والتلويح بشطب شركة الطيران من السجلات نهائياً، وشن هجوماً على قناة إخبارية معروفة بسياستها المعادية لمصر، كانت قد نشرت الفيديو وأكدت أنه هو من قاد الطائرة، واعتبر أن ما تقوم به هو تضليل للرأي العام..

وتابع "دي مش طيارة ركاب دي طيارة خاصة وأنتم عارفين، واللي قال إني أنا اللي طاير بيها صاحبي وبيهزر، وثالثا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل".

وكانت سلطة الطيران المدني في مصر قد اعترفت بصحة الواقعة وأعلنت إيقاف الطيار ومساعده عن العمل مع التنويه بأن الطائرة تتبع شركة خاصة.

كما تقدمت النائبة المصرية إيناس عبد الحليم، بطلب إحاطة بشأن الاستهتار بأرواح المواطنين والسماح لمواطن بقيادة طائرة دون ترخيص.

وقالت إيناس في طلبها، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، و المادة (212،213) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، أتقدم بطلب الإحاطة التالي، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطيران.

وأوضحت في بيانها، نشر الفنان محمد رمضان، فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، وهو على متن طائرة في طريقه إلي مدينة الرياض، وذهب محمد رمضان إلى غرفة القيادة بالطائرة، وبدأ في قيادة الطائرة المحملة بالركاب وظهر صوت كابتن الطائرة وهو يقول: والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي وكتب محمد رمضان على الفيديو: أول مرة أسوق الطيارة ثقة في الله نجاح.

أضافت: لهذه الدرجة وصل الحال بالاستهتار بحياة المواطنين، والسماح لأحد المواطنين العاديين بقيادة طائرة على متنها مئات الأرواح، ما حدث من جانب طاقم الطائرة ما هو إلا جريمة دولية يعاقب عليها القانون، ومخالفة صارخة لكافة الأعراف الدولية بشأن أمن وسلامة المواطنين، وتشكل جريمة ترويع وتخويف المواطنين، ماذا لو لا قدر الله… حدث وأن سقطت الطائرة نتاج خطأ من جانب الفنان محمد رمضان أثناء استعراضه لطريقة قيادة الطائرة!!!.

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تابعت قائلة: اعتراف رمضان بأنه أول مرة يقود طائرة، وسط فرحة من جانب طاقم الطائرة، والذي بدوره يؤكد أن فعلا محمد رمضان هو الذي يقود الطائرة… جريمة دولية وإنسانية لا تغتفر، وتستوجب الملاحقة الجنائية.

وقالت: ما حدث يفتح الباب أمام أى مواطن يرتاد كابينة أى طائرة ويقوم بالمثل بتقليد الفنان المشهور والذي هو قدوة بالنسبة لكثير من الناس، بل سنجد فى الأيام القادمة السوشيال ميديا تمتلئ بالصور والفيديوهات لمواطنين عاديين يقوموا بقيادة طائرات!! فالأمر أصبح مباح ومستهان.

وبادرت شركة "مصر للطيران" للرد سريعا على الواقعة مؤكدة أنها لم تحدث على متن أي من أسطولها الجوي، ونفت الشركة، علاقتها بالفيديو المتداول للفنان محمد رمضان، أثناء قيادته طائرة، من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.

وأكدت مصر للطيران، أن هذا الموقف لم يتم مطلقًا على أي من رحلات مصر للطيران، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها.