فيديو: إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالدها

كشفت ابنته الفنانة إيمي ابنة الفنان طلعت زكريا الذي رحل قبل أسبوع، للمرة الأولى عن أسبب مرضه الأخير، وكيف توقف قلبه عن العمل أكثر من مرة، كما أوضحت سبب عدم إعلان دخوله المستشفى مؤكدة أن العائلة كانت تظن أن الوعكة الصحية بسيطة ويمكن تجاوزها خلال أيام قليلة.

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مداخلة إيمي جاءت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" عبر "mbc مصر حيث أكدت " أن والدها كان يدخن السجائر بشراهة ولم يستطيعوا التحكم في مسألة التدخين حتى أصيب في التنفس وتم نقله للمستشفى، وظل بداخلها 3 أيام قبل وفاته وتدهورت حالته الصحية بطريقة غير متوقعة.

وأضافت أن الأسرة قررت اخفاء خبر مرضه بسبب ظنهم أنها وعكة صحية عادية وأنه سيخرج ليبدأ تصوير فيلمه الجديد ولكن الطبيب أخبرهم لاحقاً أن الوضع غير مطمئن وأن قلب زكريا توقف أكثر من مرة وأنه لا يستجيب للعلاج وقالت: اتصلت بعدها بنقيب الممثلين أشرف زكي لطلب الدعم ووصل المستشفى بالفعل برفقة الفنانة نهال عنبر ولكن الفريق المعالج أبلغنا أن بابا توفي.

وتابعت: روحت بتكلم معاه وبقوله انت مينفعش تسيبني دلوقتي وأنا محتاجة لك وهو راح في حتة أحسن لأنه كان تعبان ومكنتش أعرف إن أبويا محبوب كده والجنازة بتاعته كانت ولا جنازة رئيس جمهورية والناس كلها كانت بتحبه ومشافتش منه حاجة وحشة.