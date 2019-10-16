يوسف الخال يتبرأ من هذا المسلسل

نفى الممثل يوسف الخال مشاركته في مسلسل "حب أبيض وأسود" وقال إنه لا يعرف شيئاً عنه ولا علاقة له به لا من قريب أو من بعيد

وكانت مواقع الكترونية قد اشارت الى ماركة يوسف في بمسلسل عربي مأخوذ عن المسلسل التركي "حب أبيض وأسود" وأن شركة الصباح قامت بشراء حقوقه وتحويله إلى العربية كما قيل إن داليدا خليل ستشاركه بطولته.

يشار إلى أن يوسف الخال يصوّر حاليا مسلسل "لو ما التقينا" إلى جانب الممثلة سارة أبي كنعان، ويلعب فيد شخصية هادي صاحب شركة أزياء، بينما تجسد سارة شخصية ريما، والعمل سوف يعرض في رمضان 2020 وهو من إنتاج شركة "غولد فيلمز" التي تخوض من خلاله أول تجاربها الدرامية.