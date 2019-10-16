إبنة أصالة تثير الجدل حول حقيقة خلاف والدتها مع زوجها طارق العريان

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 09:58 مساءً - إنتشرت خلال الفترة الماضية اخبار تتحدث عن خلاف بين الفنانة السورية ​أصالة​ وزوجها المخرج ​طارق العريان​، وما زاد من إنتشار هذه الأخبار، الرسائل التي كتبتها أصالة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، والتي عكست حالتها النفسية السيئة، وحديثها عن العائلة.

وبدورها أثارت ​شام الذهبي​، إبنة أصالة، الشكوك أكثر حول الموضوع، وذلك بعد نشرها عبر صفحتها الخاصة بخاصية “الستوري”، مقطع فيديو قالت فيه :”الراجل اللي بيحسس الست إنّها ملكة هو بيكون ملك… والراجل اللي بيحسس الست إنها غير آمنة وقليلة هو اللي بيكون قليل”.

كلام شام هذا، دفع بالمتابعين إلى الحديث عن انها تشير بطريقة غير مباشرة، لوجود خلاف بين والدتها والعريان.

وتساءل الجمهور عن حقيقة الأزمة التي تعيشها الفنانة السورية نتيجة الرسائل الغامضة التي نشرتها مؤخرًا عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام.

ونظرًا لأن الفنانة السورية لم توضح الحقيقة واكتفت بتلميحات أنها تعيش مرحلة ليست هيّنة على حد وصفها، وشعورها بالألم، كثُرت التكهنات بين المتابعين وانتشرت الشائعات بأنها على خلاف مع زوجها طارق العريان قد يصل الأمر بينهما لحد الطلاق.

الفيديو التالي يعرض قصة بداية أزمة أصالة والرسائل غير الواضحة التي نشرتها، ورد فعل ابنتها شام الذهبي تجاهها.