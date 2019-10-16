بعد اتهامها بأنها سحاقية.. أنجي خوري :”أحب البنت الشقراء والأجنبية”

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 09:58 مساءً - كما جرت العادة ، اعتادت الفنانة السورية ​أنجي خوري​ واسمها الحقيقي نجوى خليق الله أن تطل على متابعيها بمقاطع فيديو لتتحدث عما يجول في خاطرها، ولكن المفارقة أنه بعد اتهام ​الفنانة قمر​ لها بأنها سحاقية خلال حلولها ضيفة على برنامج نيشان ديرهاروتيونيان “أنا هيك”، أطلت أنجي اليوم بمقطع فيديو لتقول إنه لا مشكلة أن تحب فتاة فتاة أخرى على الأقل لا تكذب ولا تخون

وفي فيديو آخر قالت أنجي :”أحب البنت الشقراء والبنت الأجنبية بصراحة، وهناك الكثير من الشباب المثليين لماذا لا تركزون على الموضوع ولماذا لأنني أنا قلت هذا الأمر ؟ وهم يتحدثون علناً على الموضوع؟”