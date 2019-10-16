انطلاق منتدى إدارة الأموال العامة الأفريقية بأديس أبابا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استضافت مدينة أديس أبابا منتدى إدارة الأموال العامة بمقر الاتحاد الأفريقي تحت شعار تعزيز محاسبة القطاع العام في أفريقيا الذي يستمر لثلاثة أيام.

وشارك في المنتدى 250 خبيرا في مجال إدارة الأموال، من مختلف الدول الأفريقية بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين والمؤسسات العاملة في هذا الشأن.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي للإدارة المالية الحكومية، لوسي فلبس، لـ"العين الإخبارية "، إن المنتدى جاء بهدف تحسين الإدارة المالية الأفريقية، وتأسيس جمعية تعمل على مستوى أفريقيا، ومشيرة إلى أن المنتدى يهدف أيضا إلى تنوير المشاركين بالإمكانيات والتحديات التي يواجهها القطاع المالي في أفريقيا.

وبدوره قال الرئيس التنفيذي لجمعية شرق وجنوب أفريقيا للمحاسبين، كينيز حالاسا، إن هذا المنتدى مهم جدا لكون المحسوبية من أبرز الركائز في تحسين إدارة الأموال في أفريقيا.‎