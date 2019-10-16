خاص- رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد يقدّم مساعدات للدفاع المدني اللبناني

اعلن رجل الأعمال فهد الزاهد عن مبادرة فردية فريدة وتقدمية سيقوم بها من خلال إرسال عدة معدات من شركة “كاتربلر” للدفاع المدني في لبنان ليساهم في مرحلة إزالة الدمار الذي سببته الحرائق التي اندلعت في الـ 48 ساعة الماضية بمختلف المناطق اللبنانية، مخلّفة وراءها أضراراً جسيمة في الغابات والمنازل والسيارات بالاضافة الى سقوط ضحايا.

وعلمنا ان المعدات سيتم شحنها من السعودية خلال الأيام القادمة بعد تجهيزها وتزويد كل منها بكمية من قطع الغيار والزيوت للتأكد من استمرارية عملها في الأجواء الصعبة التي سوف يستخدمها الدفاع المدني.

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فهد الزاهد، هو رجل أعمال سعودي وصاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، المشهود له بآفاقه الواسعة وشغفه في عمله ونجاحه بجعل مجموعته من أكبر الشركات في الشرق الأوسط بأنشطة في شتى المجالات في ٢٨ دولة حول العالم وذلك بعد تعب وجهد وشقاء.

فهد الزاهد المعروف بعلاقته العاطفية الوثيقة بلبنان والذي يقيم في ربوعه صيفاً ويستثمر في مجالاته الفنية كافة مؤمّناً فرص عمل عديدة للبنانيين، يعبّر اليوم بطريقته الراقية التي تشبهه كثيراً عن حبه للبنان الذي يطمح ان يراه اخضرًا ومزدهراً من جديد.

فكم يحتاج لبنان في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها الى رجل عظيم وناجح كـ فهد الزاهد الذي يتمتع برؤية وطموح غير محدودَين. والاهم كم يحتاج لبنان الى رجالات حكماء وشجعان وذوي رؤية يتقنون التضحية والتفاني والعطاء في سبيل وطن سيبقى دائماً محرضاً على الحنين لدى كافة اللبنانين والاشقاء العرب.