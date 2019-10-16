جمهور هاني شاكر مغرم بأغنيته الجديدة “بينا”

Oct 16, 2019
“بينا” أغنية جديدة للفنان المصري المرهف الاحساس هاني شاكر، اطلقها مؤخرا عبر تطبيق “ديزر” وبدأت الاغنية بحصد نسبة استماع ليست بقليلة من قبل جمهور شاكر ومحبيه ومتابعيه الذين انتظروا لحظة طرح الاغنية بفارغ الصبر.
وما زاد من عوامل التشويق والانتظار، كانت منشورات شاكر الاخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شوّق جمهوره لهذه الاغنية بمشاركته اياهم مقطعاً صغيرًا منها، فأُغرم المتابعون بما سمعوه وباتوا ينتظرون الاغنية كاملة.
“بينا” جاءت باللهجة المصرية، وهي من كلمات الشاعر احمد قطوط، الحان احمد زعيم وتوزيع توما، وهي تحمل الطابع الرومانسي الهادئ والقريب الى الجمهور، وهو ما عودنا عليه الفنان هاني شاكر.
الجدير بالذكر ان آخر اعمال الفنان المصري كانت اغنية اهداها لبلده مصر، جاءت بعنوان “بيسألوني مصر بالنسبة ليك ايه”، وقد طرحها على قناته الخاصة عبر موقع يوتيوب ولاقت نجاحا كبيرا.
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