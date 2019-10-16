راغب علامة يوجه رسالة شكر لقوات الجيش اللبناني لإخمادهم الحريق

وجه الفنان راغب علامة رسالة شكر وتقدير للشباب المتطوع وقوات الجيش اللبناني عن كل ما قدموا والنجاح في إخماد الحرائق.



ووجه رسالة الشكر عبر حسابه بتويتر قائلاً"الكلام يعجز عن شكر الشباب والشابات المتطوعين وشباب الدفاع المدني ورجال الجيش اللبناني الأبطال على ما قدموه اليوم لإخماد الحرائق والدفاع عن المواطن وعن الأرض . حماكم الله جميعآ".



وأنهالت بعدها التعليقات من الجمهور بالدعاء للبنان وشعبها"ربنا يحمى لبنان وكل بلدنا العربيه،عدالة السماء هبطت وابتدأ هطول الأمطار والحمدلله،حمد لله علي سلامة لبنان وأهلها وكل حبايبنا اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام".



وكان قد نشر "راغب"، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو عن حريق لبنان وعلق قائلًا: "الحرائق مفتعلة! من المستحيل نشوب حرائق بهذه الشراسة في وسط الليل.. فلا وجود لشمس حارقة لتشعلها! شاهدوا كيف إنهم يحتفلون بالنتيجة!!! قريبًا ستبدأ الصفقات المتعلقة بموضوع الحرائق ولن يتجرأ أحد على معارضتها".

قد يهمك ايضاً:

شيرين عبدالوهاب تعلن عن إقامة حفل غنائي ضخم تتبرع بعائده لمتضرري حرائق لبنان

شيرين عبد الوهاب تعتزل "السوشيال ميديا" بسبب حرائق لبنان