شكرا لقرائتكم خبر عن "سينرجى" تجمع على ربيع ومصطفى خاطر رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد المنتج تامر مرسى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع نجمي الكوميديا على ربيع ومصطفى خاطر لتصوير مسلسل تليفزيوني من المقرر مشاركته في السباق الرمضاني المقبل 2020 .

وكانت آخر أعمال على ربيع، مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي عُرض، رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من سهر الصايغ، وصابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفى، ويعرض له حاليًا الموسم السابع والأخير من مسرح مصر.

أما مصطفى خاطر شارك فى نفس الموسم بمسلسل "طلقة حظ" وشاركه البطولة آيتن عامر، وهبة مجدى، ومحمد أنور، ورانيا شاهين، أنعام سالوسة، ومن تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج أحمد خالد أمين.