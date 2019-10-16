شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مداح الباشا" دويتو جديد يجمع محمد خلف بـ محمد فهيم بتوقيع محمد محيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد خلف لطرح أغنية جديدة مصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان بعنوان "مداح الباشا" قدمها كديو مع الفنان محمد فهيم، وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان المطرب محمد محيي، وتوزيع الموسيقي محمد العشي، ومدير تصوير فادى ألياس، وإخراج ميدو منيب ومن المقرر أن يتم طرحه فى موسم الشتاء بعد انتهاء عملية مونتاج على يوتيوب.



محمد فهيم ومحمد خلف

من ناحية أخرى يشارك فهيم في مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، وريهام عبد الغفور، هبة مجدى، نضال الشافعي، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، أحمد عزمي، محمد فهيم، أيمن الشيوى، تامر كرم والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت وإخراج تامر كرم.

يشار إلى أن أخر أعمال محمد فهيم مسلسل "الجماعة 2" في رمضان 2017، بطولة إياد نصار، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أما في السينما فيلم "خلاويص" بطولة أيتن عامر، وأحمد عيد، وأحمد فؤاد سليم، وطارق عبد العزيز.