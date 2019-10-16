شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد منير وفاروق جويدة ومى فاروق أبرز المكرمين بمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دار الأوبرا المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية عن تكريم 12 شخصية، ساهمت في إثراء الحياة الفنية ومنهم الكينج محمد منير والشاعر الكبير فاروق جويدة والموسيقار البحريني وحيد خان والمطربة ريهام عبد الحكيم والمطربة مي فاروق والشاعر العراقي كريم عودة الشهير بكريم العراقب، والموسيقار عمرو إسماعيل، والمايسترو عادل اسكندر، وعازف الكمان محب فؤاد وعازف الابقاع الدكتور هشام العربي والباحثة سلوي الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل.

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وتضم أعضاء اللجنة التحضرية للمهرجان الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامى امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانه جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.