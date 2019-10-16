شائعة الموت تطارد كاظم الساهر

متابعة بتجــــــــــــرد: انتشرت اليوم شائعة وفاة النجم العراقي كاظم الساهر مما أقلق معجبيه ومتابعيه.

موقعنا تواصل مع إدارة أعمال الساهر لمعرفة صحة الخبر ونؤكد بأن قيصر الغناء العربي بخير ولا صحة للأخبار المتداولة.

على صعيد آخر، يواصل كاظم الساهر العمل على ألبومه المنتظر، حيث ينشغل بتسجيل الأغاني الجديدة.

ومن المقرر أن يضم الألبوم مجموعة كبيرة من الأغنيات التي اختارها. وقد أشار المؤلف الموسيقي ميشال فاضل في تصريحات لـET بالعربي أن العمل لن يبصر النور قبل عام 2020.

وكان آخر ألبوم غنائي لكاظم الساهر، ألبوم “كتاب الحب” الذي صدر في عام 2016، ويتضمن 11 أغنية هي “من كتاب الحب”، “رسالة حب صغيرة”، “كوني إمرأة”، “عيد العشاق”، “لو لم تكوني أنتي في حياتي”، “زور امرأة”، “شؤون صغيرة”، “قصة خلافاتنا”، “تناقضات”، “لجسمك عطر خطير النوايا” و”فاكهة الحب”.