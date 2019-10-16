رويدا عطية تُغني خيانة المرأة.. وهذه التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد النجمة السورية رويدا عطية لطرح أغنية جديدة، انتهت من تسجيلها مؤخرًا، على أن تصوّرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع إيلي نسطا، تتناول فيها خيانة المرأة في موضوع جريء جدًا.

يُذكر أن آخر أعمال رويدا عطية هي أغنية “كيفك يا حب” التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحًا كبيرًا عبر موقع يوتيوب الشهير.