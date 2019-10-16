المقهى الثقافي في البرج الجزائرية عام من العطاء

* فكرة المقاهي الثقافية انتشرت في عدة محافظات جزائرية، إلا أن مقهى البرج صنع الاستثناء بنجاحه واستمراره

* أغلب المقاهي لم تكمل عامها الأول، لأنها في الغالب مرتبطة بفكرة التقليد، والعجز أمام مواجهة التحديات المرتبطة بالتمويل، بسبب عقلية وثقافية الاتكالية على المؤسسات الرسمية الحكومية

الجزائر: بعد نحو عام من انطلاقه منباحة المعلم التاريخي برج المقراني، احتفت هذا الأسبوع أسرة المقهى الثقافي بمحافظة برج بوعريريج200 كيلومتر إلى الشّرق من الجزائر العاصمة، بالذكرى السنوية الأولى لهذا الفضاء الثقافي المتنوع، والذي احتضن على مدار العام مختلف صنوف الإبداع الأدبي، والثقافي، والفكري.

ففي الوقت الذي يعرف فيه المشهد الثقافي الجزائري ركوداً واضحاً، بفعل عدة أسباب متراكمة ومترابطة، أبرزها السياسات الثقافية الخاطئة والفاشلة التي تنتجها المؤسسات الثقافية الرسمية، مع تأثيرات الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، والتي انعكست سلباً على تمويل مختلف التظاهرات الثقافية والفنية، حيث لجأت وزارة الثقافة إلى تقليص عدد المهرجانات الثقافية والفنية والأدبية بفعل سياسة التقشف، وأخيرا الوضع السياسي الذي تشهده البلاد منذ مطلع العام الجاري، مع انطلاق الحَرَاك الشعبي المطالب بالتغيير، والذي ألزم الجميع بما في ذلك المثقفون والمبدعون على ضبط عقارب ساعاتهم على توقيت هذه اللحظة المفصلية في تاريخ البلاد، في هذا السياق جاء المقهى الثقافي لمدينة البرج، ليكسر هذا الجمود، وليعلن عن نفسه حَرَاكاً ثقافياً متميزاً، احتضن العشرات من المبدعين الذين وجدوا فيه فضاء للتعريف بأنفسهم، وبأعمالهم التي طالها التجاهل والنسيان.







تكريم الحكواتي عمار الشاني



وتهدف فكرة «المقاهي الثقافية» إلى جمع شمل المثقفين والمبدعين مع المتلقين في فضاءات مفتوحة مشتركة، لطرح ومناقشة فكرة أو عدة أفكار حول كتاب معين أو إشكالية أدبية وفكرية محددة، أو قضية سياسية واجتماعية، تهم الرأي العام لكون المثقف هو من يسهم في صناعة الرأي العام.

هذا المشروع أطلقه الكاتب والمبدع الجزائري عبد الرزاق بوكبة الذي راكم عبر مساره الإبداعي أصنافاً متعددة من الكتابة الأدبية، وتنقل بين مختلف أجناسها من شعر، وقصة، ورواية، ترجمها في أكثر من 10 إصدارات آخرها كتابه الجديد «رماد يذروه السكون، تأملات في الحراك الجزائري» الذي يُعد أول كتاب عن الحَرَاك المتواصل منذ22 فبراير (شباط) الماضي، ويقف إلى جانب بوكبة في أسرة المقهى عدة مبدعين ينشطون تحت مظلة «جمعية نوميديا» أبرزهم الزجّال رشيد بلمومن صاحب ديوان «سيلفي» الصادر عن دار الأوطان 2015.







عبد الرزاق بوكبة



يقول بوكبة لـ«المجلة» عن المشروع إنه «انطلق بصفته مشروعاً ثقافياً وفنياً وحضارياً، يهدف إلى ردم الهوّة ما بين الجمهور وما بين الأفعال الثقافية المختلفة، لذلك اعتمد منطق الوجبة الثقافية المتعددة، الشعر، الموسيقى، الفن التشكيلي، الكتاب، المسرح، الفكاهة، النحت، وغير ذلك من صنوف الإبداع. كما اعتمد فكرة الاشتغال في الفضاءات المفتوحة بما يجعل العلاقة بين المنُتَج الثقافي والمُتلقي الثقافي قائمة على التفاعل المباشر».

ويتابع بوكبة: «نحن ننشط في الساحات المفتوحة إلا إذا كانت الأجواء والمناخات الطبيعية غير مناسبة».

على مدار العام أطلق المقهى الثقافي عِدة مبادرات، بالموازاة مع الجلسات، منها المقهى الثقافي الجامعي، المقهى الثقافي براري، يقول بوكبة: « حيث ننقل الفعل الثقافي إلى البراري والساحات المفتوحة، لتحقيق أبعاد سياحية مرافقة للأبعاد الثقافية».

المقهى الثقافي حسب بوكبة لم يكتف بجلساته الدورية، بل عمل على إطلاق نوافذ وروافد جديدة، أبرزها: «المقهى الثقافي الجامعي» للتقرّب من الطلبة، و«المقهى الثقافي للأطفال»، و«المقهى الثقافي طريق سيّار»، و«المقهى الثقافي للفيلم القصير»، و«المقهى الثقافي لذوي الهمّة»، أي أصحاب الاحتياجات الخاصّة.

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ما يميز المقهى الثقافي برأي بوكبة كثرة الإقبال عليه من طرف الشرائح المختلفة للشارع البرايجي، وهناك أيضا من يأتي خارج مدينة البرج، لكن الشاب حسب حديثه يعتبر «ركيزة أساسية في المقهى الثقافي الذي يتميز أيضا بانفتاحه على مختلف الوجوه والجهات والتوجهات بحيث المعيار المعتمد في استضافة الناس هو المعيار الجمالي دون غيره».







فنان يقدم عرضا فنيا في المقهى الثقافي



نحن نحتفل الآن يتابع: «في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) بالذكرى السنوية الأولى، حيث قمنا بدعوة أصوات ووجوه وأقلام مختلفة ومن جهات مختلفة، وركزنا على ضيوف البرج باعتبارها حاضنة المشروع».

بوكبة اغتنم هذه الفرصة ليوجه الدعوة لمثقفي ومثقفات الجمهورية الجزائرية في محافظاتها الثماني والأربعين، لأن تبادر إلى إطلاق منابر ثقافية تكسر الركود المشهود في المشهد الثقافي الجزائري، وتعطي روحاً ورؤية جديدة للفعل الثقافي، وتطرح أسئلة جديدة تواكب المواهب الجديدة في الساحة عوض الاكتفاء بالشكوى، فالشكوى على حد تعبيره بلا جدوى.

في ذكراه السنوية الأولى، استضاف المقهى خلال احتفالية أقيمت بدار الثقافة محمد بوضياف، الشاعر خالد شهلال، والمغنّي والموسيقار عبد الله الكرد، والروائي احميدة عيّاشي، والفكاهيّة مفيدة عدّاس، بالإضافة إلى عرض فيلم قصير لعماد طيايبة، مع تنظيم معارض في الصّورة والتشكيل والكتاب لدار ضمّة، والفنانين حسان زخنين، ورافع طوالبي، وعبد الكريم قاسة.

الاحتفالية السنوية شهدت إلى جانب ما سبق، تكريم الكثير من الممثلين على غرار مصطفى لعريبي، ومحمد فريمهدي، وعمر ثايري، والحكواتي عمّار الشاني، والكاتب عيسى بن محمود، واستوديو نعيجي للّتصوير، ودار خيال للنشر.

خلال هذا العام استضاف المقهى الثقافي حسب بوكبة «الكثير من الشعراء الشعبيين» لأننا، يتابع مفسراً: «أردنا أن نرمم العلاقة ما بين الإنسان الجزائري وما بين الشعر، استراتيجياً قررنا أن نركز على الشعر الشعبي، بحكم أنه يستعمل اللهجة أو اللغة المِحْكِيَة، وبعد أن رأينا أن الإنسان البرايجي تقبل أن يسمع الشعر، ويصمت أمام الشاعر وهو يلقي الشعر في ساحة مفتوحة، بدأنا بعد ذلك نستضيف أصواتاً شعرية باللغة العربية الفصحى، وباللغة الأمازيغية، من الشعر الحداثي، ومن الشعر الكلاسيكي، استضفنا أصواتاً كثيرة في مجال الفكاهة، وفي مجال المسرح، واستضفنا كتاباً وروائيين قاموا بتوقيع رواياتهم وكتبهم مباشرة في الساحة المفتوحة».

وإلى جانب ما سبق أدخل القائمون على هذا المقهى بين الحين والآخر بعض الطاقات المتخصصة في التنمية البشرية، والهدف حسب بوكبة «تقديم مفاهيم جديدة للحياة وللمواطن وللفضاء العام»، لأن رهاننا، يتابع: «إعادة ترميم مفهوم الفضاء العام لدى الإنسان الجزائري».

المقهى الآن في عدده الـ13. وهو ليس رقم شؤم بالنسبة لـ«بوكبة» وأسرة المقهى، التي استضافت في كل عدد من أعداد المقهى ما بين خمسة إلى عشرة مبدعين، ما يعني أنه يقترب من استضافة نحو مائة مثقف ومبدع خلال العام : «سنواصل بالرؤية ذاتها»، يؤكد بوكبة «مع تلقيحها بأفكار وتصورات أكثر نضجا وإبداعاً».

ورغم أن فكرة المقاهي الثقافية انتشرت في عدة محافظات جزائرية، إلا أن مقهى البرج صنع الاستثناء بنجاحه واستمراره، فأغلب المقاهي لم تكمل عامها الأول، لأنها في الغالب مرتبطة بفكرة التقليد، والعجز أمام مواجهة التحديات المرتبطة بالتمويل، بسبب عقلية وثقافية الاتكالية على المؤسسات الرسمية الحكومية في خلق هذه الفضاءات وتمويلها.