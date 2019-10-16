راغب علامة يدعو هؤلاء للمساعدة لإعادة تشجير الأراضي المحروقة

اجتاحت أخبار الحرائق التي نشبت في العديد من المناطق اللبنانية في الساعات الماضية مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات المشاهير والفنانين اللبنانيين والعرب، الذين عبروا عن تضامنهم الكامل مع لبنان مقدمين بالتالي اقتراحات ومبادرات لمساعدة الشعب اللبناني المتضرر وبالتالي اعادة هيبة البيئة والطبيعة اللبنانية الى ما كانت عليه.

السوبرستار راغب علامة والمعروف بمواقفه الجبارة في الدفاع عن لبنان واللبنانيين بوجه الفساد والفاسدين، خرج عن صمته وعبّر عن امتعاضه من الحال التي وصل اليها البلد نتيجة ممارسات الحكام، متمنيًا ان يتخلّص لبنان من هذا الواقع الاليم الذي يعصف بكل جوانبه.

في المقابل، وحرصًا منه على اعادة البلد الى جماله ورونقه، دعا علامة زملائه الفنانين والنجوم وكذلك رجال الاعمال والاشخاص الميسورين الى التبرع بالاموال وتقديم المساعدات بهدف القيام بحملة تشجير للتعويض عن الخسائر الفادحة التي اصابت الطبيعة اللبنانية.

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مبادرة “علامة” هذه جاءت في تغريدة نشرها على حسابه عبر موقع تويتر، حيث قال: “بعد يوم أمس الأسود أدعو زملائي الفنانين ورجال الأعمال وأساتذة وطلاب المدارس الى التبرع بالمال وبالجهد لحملة تشجير في كل المناطق اللبنانية”، داعيا في المقابل “الدولة اللبنانية أن تبعد عنا مشاكلها ولا تدخل هكذا حملة في زواريب السياسة النتنة”.

كلام “علامة” لاقى ترحيبًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الذين اعربوا عن استعدادهم لتقديم مساعدات كل بحسب مقدرته كي يعود لبنان الاخضر كما عاهدناه.

من جهة أخرى، يكمل السوبرستار مشوار “ذا فويس” حيث تشتدّ المنافسة بينه وبين زملائه النجوم المدرّبين الذين يقودون الفرق الأخرى المتنافسة قبل أن تبدأ مرحلة البثّ المباشر حيث من المنتظر أن تُبثّ أوّل حلقة مباشرة على الهواء بتاريخ ١٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩ ليستمرّ البرنامج حتّى نهاية العام الحالي.

نشير ان السوبرستار راغب علامة يستعد لطرح اغنية خليجية جديدة بعنوان “معركة كبرى”، مشيراً الى أنه في حال استطاع ان ينتهي من الأغنية سيطرحها خلال عرض “ذا فويس”، متمنياً ان يقدمها خلال واحدة من الحلقات المباشرة من برنامج المواهب.