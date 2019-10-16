شام تنشرُ فيديو وتُثير بلبلةً.. فهل قصدت وجود أزمة بين أصالة وطارق العريان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري الجدل مجددًا بين الجمهور حول حقيقة تعرُّض والدتها لأزمة وخلافات مع المخرج طارق العريان.

وظهرت شام في مقطع فيديو تحدّثت فيه عن العلاقات الزوجية وقالت :"الراجل اللي بيحسس الست إنّها ملكة هو بيكون ملك... والراجل اللي بيحسس الست إنها غير آمنة وقليلة هو اللي بيكون قليل".

وأكّد متابعو الفنانة أن شام أشارت بطريقة غير مباشرة على وجود خلافات بين والدتها والمخرج طارق العريان، مشدّدين على أن ابنة الفنانة لم تكن تتحدث سابقًا عن العلاقات الزوجية وظروفها إلا حاليًا.

وأضافوا أن تعليق شام على الرجال في الفيديو كان المقصود فيه هو زوج والدتها طارق العريان، رغم أنها لم تتحدّث بشكل صريح.

ويأتي تعليق شام بعد أيام قليلة من توجيه رسالة دعم إلى والدتها أصالة قالت فيها" امي هي العطاء المحبة التسامح الكرامة والأخلاق.. امي هي كل حياتي وكل كياني مبني عليها... هي كل شيء بعد ربي... هي المرأة الحديدية التي تصبر، وتكافح، وتضحي وتعطي من دون مقابل... وتعمل بكل محبة وضمير.. لانها مؤمنة به وعلاقتها معه وإمانها به أقوة من أي شيء أو شخص آخر.. هي نعمة في حياتي وحياة كل الاقارب.. هي ملهمتي الوحيدة و نصفي الثاني و املي في الحياة ان افعل أي شيء إيجابي هو من اجلها بعده هو الله".

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وردّت الفنانة على شام وقتها قائلةً:" بنتي الّلي بتكتب عربي وشعورك يا روح ماماتك أنتي وأخواتك هوّه الّلي مخلّي لدنيتي معنى".

ونشرت أصالة مؤخرًا على إنستغرام، عدة رسائل غامضة تحدثت فيها عن مشاكل تتعلّق بحياتها الشخصية والعائلية، دون أن توضّح ما يحدث لها بالتفصيل.

ويترقّب الجمهور خروج أصالة عن صمتها لتُبيّن ما يجري لها في الآونة الأخيرة بعد أن كثرت الأقاويل عن وجود خلافات قوية مع زوجها العريان وصلت إلى طريق مسدود وقد تصل إلى حد الانفصال.

وكان مصدر مقرّب من أصالة وزوجها قد كشف مساء الثلاثاء لـ"فوشيا" عن بعض تفاصيل خلافهما والذي أتى نتيجة تعاقد طارق العريان مع إحدى شركات الإنتاج فى أمريكا لإخراج فيلم هناك، وبقائه عامًا كاملاً فى الولايات المتحدة.

وأثار قرار العريان بالتوجه لأميركا غضب أصالة؛ لأنها شكّكت بوجود علاقةٍ بين زوجها وإحدى الفنانات الشابات، فرفضت مسألة تواجد زوجها في أمريكا لمدة عامٍ كامل، وعندما رفضت سفره تمسّك هو الآخر بقراره، فهدّدت أصالة بالسفر إلى البحرين للإقامة هناك، خاصةً وأنها تحمل جواز سفر بحرينيًا، بالإضافة إلى جنسيتها السورية، ولم يتوصّل الطرفان إلى حل بل إنَّ الخلافات لا تزال قائمةً، وعلى إثره طلبت أصالة الطلاق.