الفنان التونسي أحمد الرباعي يطلق ''حكايتي أنا'' ويحضر لعمل مغربي

أطلق الفنان التونسي أحمد الرباعي فيديو كليب أغنيته الجديدة "حكايتي أنا،" الأغنية صورت تحت إشراف المخرج سيف الساحر، هي من كلمات "جيهان مجدي"، ألحان "عثمان جاد" وتوزيع "أحمد مجدي"، في حين الإنتاج لشركة MBA لصاحبها "محمد بن عياد". وحققت الأغنية نجاح كبير تجاوز مليون ونصف مشاهدة في وقت قصير منذ طرحها على اليوتوب .

ويعتبر أحمد الرباعي واحدا من الفنانين الواعدين في تونس، حيث يواصل طرح مجموعة من أعماله المميزة، كما يمتلك صوتا قويا وهو أيضا سليل عائلة فنية في تونس، فوالده عازف موسيقي وعمه النجم صابر الرباعي.

هذا، وينتظر أن يطرح الرباعي جديده باللهجة المغربية، على شكل ديو يجمعه والفنان الفلسطيني عمر كامل.

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