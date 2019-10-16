أكرم حسنى يتبرع بمبلغ مالي لإحدى الجمعيات الخيرية

احتفل الفنان أكرم حسني بصحبة فريق هوسبيس مصر باليوم العالمي للهوسبيس بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك.



وشارك أكرم، في الاحتفالية، وتحدث حول نجاح الجمعية، والتي تعمل على مصالحة المحتاجين، في إطار من الأعمال التكافلية الخيرية، ليعلن في نهاية الحفل عن تبرعه بمبلغ مالي كبير لعمل الخير دون أن يعلن قيمة هذا المبلغ.



وشهدت الاحتفالية إلقاء كلمة للدكتور طارق خيرى، وكيل المعهد القومى للأورام لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن دور هوسبيس مصر مع مرضى معهد الأورام، بالإضافة إلى تقديم فقرة غنائية للمطربة هلا رشدى.



يذكر أن مفهوم الـ"هوسبيس" هو الحفاظ على كرامة المريض فى أيامه الأخيرة عن طريق توفير خدمات مجانية متكاملة للمريض وأسرته، وهي الخدمات المتنوعة بين الدعم النفسي والطبي والرعاية الاجتماعية والترفيهية والقانونية أيضًا، من خلال تولي مهام استخراج أوراقهم الرسمية وقضاء مصالحهم نيابة عنهم.

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