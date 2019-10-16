مجد القاسم يستعد لإحياء الدورة الاولى من مهرجان اليوم الدولي

يحيي المطرب السوري مجد القاسم حفلا غنائيا في مهرجان " اليوم الدولي " لدورته الأولى والذي يرأسه خالد فؤاد والمقرر اقامته غداً بدار الأوبرا المصرية ويتضمن المهرجان عدة مفاجآت ومنها تكريم نجوم دراما رمضان والأعمال السينمائية وأبطال حرب أكتوبر وغيرها .



يعتبر مهرجان " اليوم الدولي "من اهم المهرجانات في مصر والوطن العربي الذي يجمع مابين نجوم الفن والمجتمع ورجال وشرفاء الوطن العظيم الذين ضحو بحايتهم من أجل مستقبل أفضل لأرض الكنانة المصرية العظيمة .



يشار أن مهرجان "اليوم الدولي" يتضمن حضور وتكريم كوكبه ونخبه من النجوم الا وهم الفنان القدير عزت العلايلي, سمير صبري , سماح أنور, لطفي لبيب, محمد عبد الرحمن, المطرب مجد القاسم, داليا مصطفي , ,علاء مرسي ,امل رزق, إيناس النجار, مروه اللبنانية, عمرو رمزي, عمرو عبد العزيز, سوار النجار , شريهان ابو كيله, مصمم الأزياء عماد النمر, الإعلامي ممدوح الشناوي , الشاعر جمال بخيت, الدكتور عادل حسني , الموسيقار هاني مهنا , الفنان العربي باسم القهار, ناصر ابو لافي, محمد جمال, شنوده عبد الملاك , سالي أحمد ,مدير التصوير الكبير محمود عبد السميع, رئيس جمعية الفيلم ومخرج الأفلام الوثائقية علي الغزولي , وغيرهم من النجوم بالإضافة لمجموعة من أبطال حرب أكتوبر.



أكدت .. دعاء نصر نائب رئيس المهرجان بأن مهرجان "اليوم الدولي" سيقدم تكريم مناسب للمطرب مجد القاسم بصورة تليق بمكانته الفنية علي ما بذله من عطاء فني مرموق ومازال في قلوب الجماهير.



وجدير بالذكر بأن المطرب مجد القاسم سيقدم مجموعة من اغانيه الوطنية وغيرها ومن ضمنها مصر العظيمة, من هنا بدأ الهوا , غمض عنيك, قالو البعيد عن القلب, لعبتك وآخرين .

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