مهرجان شيكاغو السينمائي يستقبل العرض الخاص لثاني أجزاء "زومبيا لاند"

تشهد فعاليات الدورة الـ55 من مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، الأربعاء، العرض الخاص لثاني أفلام الكوميديا والرعب "Zombieland: Double Tap"، بحضور نجوم الفيلم، على أن تستقبل دور العرض السينمائية في الولايات المتحدة الأمريكية عرض الفيلم في 18 من أكتوبر الجاري، ويتم استقباله في دور العرض حول العالم في 20 من أكتوبر الجاري.



ومن المنتظر أن تدور أحداث الجزء الجديد من الفيلم حول استمرار مغامرة الـ4 أشخاص الباقين على قيد الحياة عقب إصابة البشر بالفيروس الذي حولهم إلى زومبي، وآكلي لحوم بشر، على أنه من المقرر أن ينضم إليهم في هذا الجزء النجم العالمي بيل موراي، الذي كان قد ظهر في الجزء الأول لمشهدين.



يذكر أن مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، تنتطلق فعالياته بدايًة من غدًا الأربعاء 16 أكتوبر، ويستمبر حتى 27 من أكتوبر الجاري، وفي السياق ذاته كان نجح الجزء الأول من الفيلم أن يحصد إيرادات عالمية بلغت 102 مليون دولار أمريكي، بينما لم تتخطى تكاليف صناعته حاجز 23 مليون دولار عام 2009.

قد يهمك ايضاً:

ننشر إيرادات السينما العالمية بعد انخفاض الإقبال على دور العرض بسبب الطقس

شركة أميركية تُنظم مسابقة لمشاهدة 13 من أفلام الرعب بجائزة تصل قيمتها لـ1300 دولار