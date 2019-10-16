خالد إبراهيم سائق نقل مع كريم عبد العزيز في "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

يشارك الفنان خالد إبراهيم في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، حيث يقدم شخصية سائق نقل خلال أحداث الفيلم وكشف نجم مسرحية " سينما مصر " أنه تم اختياره للعمل من خلال المخرج أحمد الجندي الذي شاهد مسرحية " سينما مصر " للمخرج خالد جلال وأعجب بأدائه وقرر مشاركته معه في فيلمه الجديد .

وقال خالد: اشكر المخرج خالد جلال صانع النجوم الذي منحني فرصة المشاركة في مسرحيته التي يشاهدها كل النجوم والمخرجين والتي كانت سببا في التحاقي بالفيلم وهي التجربة الاولي لي في السينما واتمني أن تنال إعجاب الناس .

من ناحية أخرى يشارك خالد حالياً في مسرحية سينما مصر هو عرض تخرج الدفعة الثانية " قسم تمثيل" بمركز الإبداع الفنى والتى يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصرالسينمائى عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبار النجوم ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة فى التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الأداء.



يذكرأن فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى.

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