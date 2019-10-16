بيلا حديد تتصدّر قائمة أجمل إمرأة في العالم









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت صحيفة Metro البريطانية أن عارضة الأزياء الأميركية من أصلٍ فلسطيني بيلا حديد تصدَّرت قائمة أجمل امرأة في العالم، وفقاً للنسبة الذهبية لـ Beauty Phi التي تقيس الجمال المثالي& وفق معادلة رياضية ابتكرها الإغريق في محاولة لقياس الجمال.

وأشارت الصحيفة إلى أن "حديد" تفوقت على بيونسي وكاتي بيري، بفضل وجهها المثالي الذي& جاءت ملامحه "دقيقة ومتطابقة" بنسبة 94.35% مع النسبة الذهبية.&

وعلق الدكتور المتخصص في عمليات التجميل الذي يدير مركزاً متقدماً لمستحضرات التجميل والجراحات التجميلية، جوليان دي سيلفا، قائلاً: "من الواضح أن بيلا حديد هي الرابحة من خلال مقياس جميع ملامح وجهها شبه المثالية".& علماً أنها أصبحت منذ العام 2014 من أهم وأشهر عارضات الأزياء، حيث تصدّرت غلاف العديد من المجلات العالمية، وشاركت في أهم عروض الأزياء، حتى أنها صُنّفت سابقاً من أجمل نساء العالم، وأفضل عارضة أزياء في العام 2016.

فيما يلي& ترتيب أجمل 10 نجمات في العالم :

& & 1- بيلا حديد: 94.35%

& & 2-& بيونسيه: 92.44%&

& & 3- أمبر هيرد: 91.85

& & 4- أريانا غراندي: 91.81%

& 5-& تايلور سويفت: 91.64%&

& 6-& كيت موس: 91.05%

& 7-& سكارليت جوهانسون: 90.91%&

& 8-& ناتالي بورتمان:90.51%

& & 9- كاتي بيري: 90.08%

& & 10- كارا ديليفين: 89.99%

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