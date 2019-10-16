نجوم الوطن العربي يرفعون الصلوات لأجل لبنان







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفاعل نجوم لبنان والعرب مع المشهد المؤلم الذي رسمته ألسنة النيران التي التهمت قسماً كبيراً من أشجار ساحل وجبل لبنان& وسط غياب الدور الفاعل للقطاع الرسمي لجهة الاستعداد لمواجهة الحرائق،& في مقابل التفاني المضني لعناصر الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن بمؤازرة الجمعيات والأهالي الذين اندفعوا واستبسلوا بمواجهة النار التي كادت تلتهم البيوت بعدما أتت على العديد من السيارات والآليات والحدائق والمزروعات ولا تزال أضرارها الكارثية غير ممسوحة ومحددة حتى الساعة.

ولقد تفاعل الإعلاميون ورواد مواقع التواصل من المواطنين& ونشروا بعض اللقطات المؤلمة:

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وتوقف عند هذه الكارثة عدة فنانين من العالم العربي: & وغرّد فنانون لبنانيون بلوعة وأسى حزناً على أحراجهم الخضراء وعبّروا عن استيائهم من تقصير القطاع الرسمي في مجال الاستعداد للكوارث الطبيعية. فيما يلي بعض التغريدات من صفحات النجوم:

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