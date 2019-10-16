شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "موانا" الحقيقية بعد احتفال محمد صلاح بعيد ميلاد مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، مؤخرًا عبر حسابه الخاص على إنستجرام بعيد ميلاد ابنته "مكة"، من خلال طريقة مبتكرة وجديدة فاجأ بها متابعيه على السوشيال ميديا ممن تفاجأوا برؤية صورة بصحبة ابنته مكة.



مكة صلاح

الصور الذي نشرها محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول مع "مكة"، ظهرا فيها وهما يرتديان أزياء مختلفة علي طريقة فيلم "موانا"، الشهير الذي حقق إيرادات عالية أثناء طرحه قبل ثلاثة أعوام وتحديدًا عام 2016 حيث حمل اسم "موانا"، وهو نفس اسم بطلة الفيلم الأنيميشن.



مكة وصلاح

وقد علق محمد صلاح على الصور بقوله: "أحضرت لك موانا، عيد ميلاد سعيد يا أميرتى" فى إشارة إلى اسم الفيلم الشهير.

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جدير بالذكر أن قصة فيلم "موانا" كانت تدور حول فتاة بنفس الاسم تعيش في جزيرة موتونوي وهي ابنة زعيم الجزيرة التي أحبت الإبحار منذ طفولتها إلا أنّ والدها اعتاد منعها من ذلك قبل أن تتغير الأحداث بتعرض جزيرتها لخطر سيطرة الظلام عليها ويتم اختيار موانا من قبل المحيط لتقوم برحلة عبر مياه المحيط لإنقاذ شعبها والعالم.



MOANA