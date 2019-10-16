شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا بابتسامه عريضة مع نيك جوناس في هوليوود وترتدي فستانا من Attico والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل قريبا النجم العالمي نيك جوناس و نجمة بوليوود بريانكا شوبرا بعيد زواجهم الأول ، وذلك خلال عام عاش الكثير من عشاق الزوجين بأدق تفاصيل حياتهما ، حيث تركز وسائل الإعلام على ظهورهم المتكرر و احتفالاتهما المختلفة حتى تعليقاتهما عبر الـ social media .

وقد رصدت عدسات المصورين بريانكا شوبرا ونيك جوناس والذين كانوا ممسكين بأيدي بعضهم البعض و ذلك أثناء مغادرتهما لأحدي الحفلات الخاصة في سان فيسنتي بنجالوز في غرب هوليوود مساء أمس الاثنين ، و كان مرسوم على وجه بريانكا ذات الـ ( 37 عاما ) ابتسامه عريضة خلال توجهها مع جوناس لتستقل سيارتها .

ظهرت بريانكا شوبرا بفستان ذو أكمام طويله جمع اللونين البنفسجي و البيج من مجموعة تصميمات دار أزياء " Attico " ووصل سعره إلى 1923 جنية استرليني .

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بريانكا شوبرا (1)