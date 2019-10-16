شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدير مهرجان الموسيقى العربية عن مهرجان الجونة: مكسب كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جيهان مرسي، مدير مهرجان الموسيقى العربية خلال المؤتمر الصحفى للمهرجان، إن انطلاق مهرجان الجونة للموسيقى فى 2020 أمر جيد جدًا وتتمنى له النجاح فإن أى مهرجان موسيقي ينطلق في مصر وأرض مصر هو مكسب كبير، مضيفة أنها تتمنى أن يكون هناك مهرجان فى كل محافظة وكل مكان.

وكشفت دار الأوبرا المصرية من خلال المؤتمر الصحفى الذي أقيم للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية عن إحياء 92 فنانًا لحفلات المهرجان ومنهم حسب ترتيب الحفلات الكينج محمد منير ورحاب مطاوع، وسعد رمضان، ومدحت صالح، ومروان خوري ومحمد الحلو وهاني شاكر وأنغام وعاصي الحلاني ووائل جسار وفايا يونان ومحمد الشرنوبي وأصالة ونادية مصطفى ومحمد ثروت وغيرهم.

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كما يكرم المهرجان 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية ومنهم الكينج محمد منير والشاعر الكبير فاروق جويدة والموسيقار البحريني وحيد خان والمطربة ريهام عبد الحكيم والمطربة مي فاروق والشاعر العراقي كريم عودة الشهير بكريم العراقي والموسيقار عمرو إسماعيل والمايسترو عادل إسكندر وعازف الكمان محب فؤاد وعازف الإيقاع الدكتور هشام العربي والباحثة سلوي الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل.