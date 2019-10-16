شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي ونجوم عرب في فيديو ترويجي لموسم الرياض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت السعودية فيديو ترويجيًا عن موسم الرياض السياحي الذي يقام في المملكة، وظهر في الفيديو عدد من النجوم العرب منهم الفنان المصري محمد هنيدي، الذي قال لجمهوره في الفيديو: "انتظرونا في موسم الرياض".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن تحطيم موسم الرياض للأرقام القياسية من حيث الحضور في اليوم الثالث للمهرجان.

يذكر أن الموسم بدأ يوم 11 أكتوبر، ويشمل 3 آلاف فاعلية ترفيهية مختلفة، ويستمر موسم الرياض حتى منتصف ديسمبر.