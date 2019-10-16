شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدير مهرجان الموسيقى العربية: محمد منير رمز من رموز مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقي العربية خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان إن محمد منير رمز من رموز مصر وله تاريخ كبير، والمهرجان اختار أسماء كبيرة لها تاريخ ورصيد كبير.
وأوضحت ان منير كان لابد أن يكون في المهرجان منذ وقت طويل، ولكن حجم جمهوره الكبير كان العائق، مؤكدة أن رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر قدم العديد من الخطوات لحل تلك المشكلة.
وكشفت دار الاوبرا المصرية من خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم للاعلان عن تفاصيل الدورة ال28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية عن احياء 92 فنان لحفلات المهرجان ومنهم حيب ترتيب الحفلات الكينج محمد منير و رحاب مطاوع وسعد رمضان ومدحت صالح و مروان خوري و محمد الحلو و هاني شاكر وانغام وعاصي الحلاني ووائل جسار وفايا يونان ومحمد الشرنوبي واصالة ونادية مصطفي ومحمد ثروت وغيرهم.
كما يكرم المهرجان 12 شخصية ساهمت في اثراء الحياة الفنية ومنهم الكينج محمد منير والشاعر الكبير فاروق جويدة والموييقار البحريني وحيد خان والمطربة ريهام عبد الحكيم والمطربة مي فاروق والشاعر العراقي كريم عودة الشهير بكربم العراقب الموسيقار عمرو اسماعيل والمايسترو عادل اسكندر وعازف الكمان محب فؤاد وعازف الابقاع الدكتور هشام العربي والباحثة سلوي الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.
الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل.
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