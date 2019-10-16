شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى حجاج يطرح أغنية "أنا موجود" من ألبوم "هتزهزه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى حجاج أغنية "أنا موجود" من ألبومه الجديد "هتزهزه" وهي من ألحانه وتوزيع أحمد إبراهيم وكلمات صابر كمال.

كان المطرب مصطفى حجاج قد طرح فى الأسواق 4 أغنيات من ألبوم الجديد واحدة تلو الأخرى، الأولى تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هاني محروس، والثانية "جرج بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة عبد الهادى وهندسة صوتية هانى محروس، والثالثة "بعدك حياتى تمام"، وهى كلمات هيثم سليم، وألحان ياسر نور، وتوزيع وسام عبد المنعم، والرابعة "هتزهزه" وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبد الهادى.

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ألبوم "هتزهزه" استغرق مصطفى حجاج فى تحضيره 3 سنوات كاملة، وتقرر طرح كل أسبوع أغنية منه بدأها بأغنية "آه يا حنان"، وتعاون حجاج فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادى وياسر نور.

يذكر أن المطرب مصطفى حجاج قدم مؤخرا ديتو مع النجمة أصالة بأغنية "لما تقول يا عوم"، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "ولاد رزق 2"، من بطولة النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم، "ولاد رزق 2" وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال حمداوى