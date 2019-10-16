شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد منير وأصالة وأنغام أبرز نجوم حفلات مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دار الأوبرا المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 28 من مهرجان الموسيقى العربية، الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، عن إحياء 92 فنانا لحفلات المهرجان ومنهم بحسب ترتيب الحفلات الكينج محمد منير ورحاب مطاوع وسعد رمضان ومدحت صالح ومروان خوري ومحمد الحلو وهاني شاكر وأنغام وعاصي الحلاني ووائل جسار وفايا يونان ومحمد الشرنوبي وأصالة ونادية مصطفى ومحمد ثروت وغيرهم.

كما يكرم المهرجان 12 شخصية ساهمت في اثراء الحياة الفنية ومنهم الكينج محمد منير والشاعر الكبير فاروق جويدة والموسيقار البحريني وحيد خان والمطربة ريهام عبد الحكيم والمطربة مي فاروق والشاعر العراقي كريم عودة والموسيقار عمرو اسماعيل والمايسترو عادل اسكندر، وعازف الكمان محب فؤاد وعازف الابقاع الدكتور هشام العربي والباحثة سلوي الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

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وتضم أعضاء اللجنة التحضرية للمهرجان الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامى امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانه جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.