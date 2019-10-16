صور.. حلمى بكر خلال مؤتمر مهرجان الموسيقى: أغانى المهرجان "زبالة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموسيقار حلمي بكر خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية إن هناك مهرجانات كثيرة في الوطن العربي، ولكنه لا يرى هذا الحشد من الصحافة والإعلام إلا فى الموسيقى العربية.
وأوضح أنه يقصد المهرجانات العربية وليس أغاني المهرجانات التي يعتبرها "زبالة" على حد قوله، معتذرا عن هذا اللفظ أمام الإعلام.
وأشار حلمي بكر إلى أن مهرجان الموسيقى العربية يكاد أن يتساوى بالمهرجانات العالمية لما له من أهمية وتاريخ كبير.
وكشفت دار الاوبرا المصرية من خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم للاعلان عن تفاصيل الدورة ال28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية عن احياء 92 فنان لحفلات المهرجان ومنهم حيب ترتيب الحفلات الكينج محمد منير و رحاب مطاوع وسعد رمضان ومدحت صالح و مروان خوري و محمد الحلو و هاني شاكر وانغام وعاصي الحلاني ووائل جسار وفايا يونان ومحمد الشرنوبي واصالة ونادية مصطفي ومحمد ثروت وغيرهم.
كما يكرم المهرجان 12 شخصية ساهمت في اثراء الحياة الفنية ومنهم الكينج محمد منير والشاعر الكبير فاروق جويدة والموييقار البحريني وحيد خان والمطربة ريهام عبد الحكيم والمطربة مي فاروق والشاعر العراقي كريم عودة الشهير بكربم العراقب الموسيقار عمرو اسماعيل والمايسترو عادل اسكندر وعازف الكمان محب فؤاد وعازف الابقاع الدكتور هشام العربي والباحثة سلوي الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.
الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل.
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