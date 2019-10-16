شكرا لقرائتكم خبر عن المهن الموسيقية: نتابع حالة الموسيقار جمال سلامة ولن ندخر جهدا للوقوف بجانبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، خلال بيان صحفى، إنها تتابع حالة الموسيقار الكبير جمال سلامة منذ بداية مرضه وتتولى نفقات العلاج بالكامل والإقامة في المستشفيات، وأنها لم تدخر جهدا للوقوف إلى جواره.

وتؤكد النقابة أن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر تعليماته للجان النقابة بالمتابعة المستمرة للحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة منذ بداية مرضه لكونه واحدا من أكبر رموز الفن والموسيقى في مصر والعالم العربي، وان النقيب ومجلس النقابة يتابعون تطورات الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة، أولا بأول، مؤكدا أنها لن تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب الموسيقار الكبير، وأن النقابة أبدا لا تتخلي عن أعضائها ولاسيما القامات الكبيرة التي أثرت التراث الإنساني.

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وتهيب نقابة المهن الموسيقية من السادة الصحفيين والاعلاميين تحري الدقة في الأخبار المتداولة والتأكد من المصادر الاصلية للخبر.