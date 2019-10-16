فيديو| هكذا استقبل الشعب المغربي محمد رمضان وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
استقبل الشعب المغربي، الفنان محمد رمضان وزوجته، في مطار المنارة الدولي بمدينة مراكش المغربية، بالورود والموسيقى.
وشارك رمضان، مقطع فيديو يرصد لحظة وصوله للمطار، عبر حسابه بموقع الصور "إنستجرام"، وعلق عليه قائلا: "أول زيارة لمراكش، ثقة في الله نجاح".
وتداولت بعض الأخبار التي تُفيد بأن سبب تواجد رمضان في المغرب، هو لتصوير أحد أغانيه بمدينة الحمراء.
يذكر أن "رمضان" قدم مع المطرب المغربي سعد لمجرد فيديو كليب "إنساي"، الذي حقق أكثر من 168 مليون مشاهدة.
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