بسنت شوقي تبعث برسالة لخطيبها محمد فراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قالت الفنانة بسنت شوقي، إنها فخورة بالمسيرة الفنية لخطيبها الفنان محمد فراج.
ونشرت بسنت، صورة تجمعهما عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "فخورة بيك يا محمد، فخورة لدرجة إن الكلام مش عارف يعبر عن اللي جوايا، وفرحانة بيك وفرحانة ليك، إنك في رأيي بتاخد جزء من التقدير اللي أنت تستاهله، محدش بيتعب وبيبذل من روحه قدك في كل دور بتقدمه".
وأضافت: "ربنا يديك على قد نيتك الصافية وحبك واحترامك لشغلك وتعبك ومجهودك، ويحبب فيك خلقه ويكتب لك السعادة والنجاح والأهم راحة البال والرضا، ويا رب يبعد عنك كل شر وطاقة سلبية، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، ما شاء الله وتبارك الله".
وكان الفنان محمد فراج قد كُرم مع أبطال فيلم الممر من الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثون بالقوات المسلحة المصرية، التي أقيمت قبل يومين.
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