بسنت شوقي تبعث برسالة لخطيبها محمد فراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة بسنت شوقي، إنها فخورة بالمسيرة الفنية لخطيبها الفنان محمد فراج.‏

ونشرت بسنت، صورة تجمعهما عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "فخورة بيك يا محمد، فخورة لدرجة إن ‏الكلام مش عارف يعبر عن اللي جوايا، وفرحانة بيك وفرحانة ليك، إنك في رأيي بتاخد جزء من التقدير اللي أنت تستاهله، محدش ‏بيتعب وبيبذل من روحه قدك في كل دور بتقدمه".‏

وأضافت: "ربنا يديك على قد نيتك الصافية وحبك واحترامك لشغلك وتعبك ومجهودك، ويحبب فيك خلقه ويكتب لك السعادة ‏والنجاح والأهم راحة البال والرضا، ويا رب يبعد عنك كل شر وطاقة سلبية، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، ما شاء الله ‏وتبارك الله".

وكان الفنان محمد فراج قد كُرم مع أبطال فيلم الممر من الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثون بالقوات المسلحة المصرية، التي أقيمت قبل يومين.