بعد التتويج.. رسالة صلاح عبدالله لأحمد الأحمر والأخير يرد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
هنأ الفنان صلاح عبدالله، أحمد الأحمر، قائد الفريق الزمالك لكرة اليد، بعد تتويجهم ببطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد للمرة الـ12 في تاريخه، ليصبح الفريق الأكثر تتويجا بهذه البطولة.
وكتب عبدالله، عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "مبروك يا فخر مصر والمصريين، والزمالكاوية الطيبين"، ليرد "الاحمر"، قائلًا: "الله يبارك فيك يا أستاذنا ".
واستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بعد التتويج ببطولة أفريقيا عقب الفوز على سبورتنج السكندري في المباراة النهائية بنتيجة (33-31) بدولة الرأس الأخضر، وكان في استقبالها أعضاء مجلس ادارة النادي، والعشرات من جماهير النادي الأبيض.
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