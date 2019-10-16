ماجي بوغصن: "سيطرنا على الحرائق بأصحاب النخوة والهمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشادت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، بالجهود التي بذلت من أصحاب النخوة والهمة في لبنان تجاه الحرائق، التي وقعت أمس.

وكتبت ماجي: "بكل دول العالم بيصير أكبر حرائق، ورغم التجهيزات الفظيعة بتدوم أيّام، بلبنان رغم فقر التجهيزات سيطروا عليها بمساعدة أصحاب النخوة والهمة كبار وصغار، نحن إيد واحدة، كلنا يعني كلنا، وبالشدة كل شئ بيبان، نحن أحلى ناس وأوعى حد يقلنا غير هيك".

يذكر أن، ماجي بوغصن تستعد لبدء تصوير عملها الدرامي الجديد المقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني 2020، وذلك عقب استعادتها لعافيتها بعد العملية الجراحية التي خضعت لها في الصيف الماضي، لإزالة ورم حميد من الرأس.