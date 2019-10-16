أحمد صلاح حسني ينشر صورة مجمعة مع "رجالة الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورة مجمعة لأبطال فيلم "الممر" عبر حسابه على "تويتر".

وعلق حسني، قائلاً: "رجالة الممر"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيه.

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يتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

"الممر" بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.