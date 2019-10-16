بطل فيلم "الموقف": طلعت زكريا انتهى من تصوير مشاهده قبل الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
كشف الفنان محمد رضا، بطل ومؤلف فيلم الموقف، انتهاء الفنان الراحل طلعت زكريا من تصوير مشاهده كافة قبل وفاته.
وأكد رضا، في تصريحات له، حزن كل فريق عمل الفيلم على رحيل الفنان الكبير، مشيرا إلى خطوة من المقرر توجيه تحية خاصة له على تترات العمل، وذلك بعد الاتفاق مع كل صناع العمل.
فيلم "الموقف" تدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، وهو من بطولة محمد رضا، منة فضالي، عايدة رياض، إيناس النجار، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، أيمن قنديل، ريكو، ونادية العراقية، من إنتاج أشرف عبدالعزيز، وإخراج ممدوح زكي.
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