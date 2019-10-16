تراند اليوم : فنانة شهيرة: بشار رئيس حضاري لا تستحقه سوريا

وأضافت في مقابلة معها أجرتها مجلة الجرس المعنية بشؤون الفنانين العرب أن الرئيس بشار الأسد رئيس حضاري جدا، وسوريا لا تستحقه سوريا بصراحة لأنه إنسان حضاري، أنا مش دفاع عن السيد الرئيس، هي حقيقة، وهو ليس طائفي ويكره الطائفية.
يذكر أن نجم الدين كانت قد أكدت قالت في تصريح سابق: " بشار الأسد وضع سوريا ضمن أهم البلاد العربية اقتصاديا وأمنيا ، حيث كانت البلاد تعيش حالةً من الاستقرار وتطورت سياحيا بشكل كبير، والبديل القادم باسم الوطن يرغب في الحصول على المال والشهرة، وإراقة الدماء وإنعاش الطائفية".
كما ظهرت وهي ترتدي الزي العسكري لجيش نظام الأسد، بالإضافة إلى دعمها حملة لإطلاق مناشدات لمناصري بشار الأسد في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم البنك المركزي السوري وإنقاذ الليرة السورية.
وكانت الساحة الفنية منذ بدء الثورة السورية، قد شهدت انقساما كبيرا بين نجوم الدراما والفنانين السوريين إزاء موقفهم من الأحداث، فمنهم من أيد ممارسات نظام بشار، ووقف في وجه تطلعات الشعب السوري للحرية والكرامة. كما التزم البعض الحياد ولم يصرح بأي موقف متبعاً سياسة ، ومنهم من أيد الثورة السورية ووقف إلى جانبها، واتخذوا مواقف مشرفة وثابتة على النقيض من الممثلين الشبيحة منهم( عبد الحكيم قطيفان، فارس الحلو، مازن الناطور، جهاد عبدو، مي سكاف، فدوى سليمان).