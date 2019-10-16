تراند اليوم : فضيحة تهز المغرب.. حبس سائح إسباني مارس الجنس مع أطفال...

قضت محكمة بمدينة "مكناس" المغربية بحبس إسباني ومغربي عامًا لكل منهما، بعد أن أدانتهما باستغلال الأطفال جنسيًا، والتحريض وتشجيع وتسهيل الدعارة والبغاء لأطفال قاصرين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الثامن من سبتمبر الماضي، عندما شوهد الإسباني، كاستييو جاياردو فرانسيسكو برفقة قاصر بإحدى قاعات الإنترنت، وهما يشاهدان مقاطع إباحية عبر أحد المواقع الإلكترونية، فتقدم منهما ومنعهما من مغادرة القاعة.

وأبلغ المسئول عن القاعة، الأمن، ليتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، فيما كشفت التحريات عن أن السائح الإسباني، المنحدر من برشلونة، وصل إلى بالمغرب في الثالث من سبتمبر الماضي، عبر مطار فاس سايس.

ودأب المتهم على اصطحاب قاصرين، كل واحد على حدة، إلى قاعة للأنترنت، إذ يجلسهم بجانبه أمام جهاز الحاسوب، ويشرع في تصفح المواقع الإباحية على مرأى ومسمع منهم، ضمنهم قاصر قام بهتك عرضه داخل القاعة، وبعد الكشف عليه، تبين تعرضه لاعتداء جنسي، من خلال وجود آثار دم ببقايا براز بدبره، وفق صحيفة "الصباح" المغربية.

وهذه القضية تنظرها الغرفة الثانية للتحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، المتعلق بجناية هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة.

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واستمع قاضي التحقيق إلى المتهم، في 11 سبتمبر الماضي، بعد إحالته عليه من قبل الوكيل العام بعد ثلاثة أيام من اعتقاله.

وبعد المعاينة التقنية، التي أجريت على الهاتف المحمول الخاص بالسائح الإسباني، تبين أنه يحتوي على محادثات بينه وبين أشخاص، منهم من تبادل معهم صورًا إباحية، فضلاً عن فيديوهات خليعة توثق لقاصرين وقاصرات يمارس عليهم الجنس بطرق شاذة من طرف راشدين.

إلى جانب فيديوهات إباحية أخرى متعلقة بقاصرين يمارسون الجنس على بعضهم أو يمارس عليهم من الجنس طرف راشدين.

كما تبين أن السائح الإسباني تبادل مع المتهم الثاني(م.ب)، 54 عامًا صورًا لأطفال عراة من الأطراف العليا، ضمنهم ابن شقيقة الأخير.